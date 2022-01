Câmera flagra dupla tentando assaltar família em carro no Centro de Manaus

Manaus/AM - Uma dupla de criminosos foi flagrada tentando assaltar uma família em plena luz do dia na véspera de Ano Novo, na rua dos barés, no Centro de Manaus. Os suspeitos estavam armados e chegaram a atirar em direção às vítimas. Câmera flagra dupla tentando assaltar família na véspera de Ano Novo, no Centro de Manaus pic.twitter.com/HdsIRv2hPg — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 4, 2022 Nas imagens, os dois homens abordam a família que estava no carro modelo Siena, de cor vermelha, e de repente inicia uma luta corporal. Segundo o pai da família, ele lutou contra o ladrão, que ainda atirou em sua direção, mas o tiro não o atingiu. Minutos depois a vítima conseguiu pegar a arma e os suspeitos fugiram a pé. A polícia foi acionada e a arma dos bandidos entregue. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na delegacia.

