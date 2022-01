Criminosos fazem arrastão e aterrorizam moradores em comunidade de Manaus; vídeo

Manaus/AM - Criminosos armados aterrorizaram moradores na noite desta segunda-feira (3) ao fazerem um arrastão em várias casas da rua 13, na comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Criminosos fazem arrastão na comunidade Novo Mundo, em Manaus pic.twitter.com/UmSO0cf6x7 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 4, 2022 Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, dois homens saem do carro modelo Ford Ka sedan, de cor branca, e abordam as pessoas nas calçadas, e até quem está dentro de casa. Algumas pessoas saem correndo para escapar do assalto. Até o momento nenhum dos suspeitos foram identificados. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

