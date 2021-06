Ataques: menino de 11 anos recebia R$ 50 como olheiro do tráfico em Manaus

Manaus/ AM - Um menino de 11 anos foi apreendido, nesta segunda-feira (7), por suspeita de atuar como olheiro do tráfico de drogas no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a criança recebia R$ 50 para informar aos criminosos sobre a presença de policiais.

Ainda segundo a PM, um homem conhecido como "Rato", foi preso, suspeito de envolvimento aos ataques criminosos que vêm sendo registrados na capital.

Os policiais encontraram com ele cerca de 50 trouxinhas de drogas, que estavam escondidas na residência do suspeito. Com duas passagens anteriores por tráfico de drogas, o criminoso estava participando dos atos criminosos.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho.

