Após tiroteio, velório de cantor de forró tem reforço policial no Amazonas

Manaus/AM - O velório do cantor de forró, Romarinho Mec, conhecido como 'bruxo do Amazonas' recomeçou com o apoio da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (10) no Cacau Pirera, em Iranduba.

O reforço ocorre após um tiroteio no velório do cantor, na noite de ontem (9), que resultou na morte do influencer Marco Ilguinner Menezes, conhecido como 'Biber'.

Os disparos atingiram o peito e o tórax do jovem de 24 anos. Ele foi socorrido, mas não resistiu e veio à óbito.

Após o episódio, a família de Romarinho optou por realizar o velório, hoje, a portas fechadas. Inclusive, fecharam os portões do quadro de esportes com cadeados. A entrada do público também está sendo controlada.