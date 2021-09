Cantor do Forró de Respeito comemorava aniversário antes de ser crivado de bala em Manaus

Um amigo dele, André Luiz Garcia dos Santos, 24, que estava com o cantor no veículo, foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. Ele foi socorrido para o mesmo hospital.

Bruxo, que completou 27 anos nesta quarta (8), realizou um show na noite de ontem e aproveitou para comemorar o aniversário no local com amigos da banda.

