Polícia apreende drogas e munições após vídeo de homem efetuando disparos na Compensa





Manaus/AM - Uma ação da polícia resultou na apreensão de drogas e munições na noite desta quarta-feira (17), no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A investigação iniciou após um vídeo de um homem efetuando diversos disparos de arma de fogo ser divulgado nas redes sociais.

De acordo com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a casa onde o vídeo foi feito, foi localizada no bairro Compensa, porém o homem e a arma que aparecem nas imagens não foram localizados.

No entanto, durante revista na residência, a polícia encontrou drogas e diversas munições não deflagradas. A irmã do suspeito foi identificada como dona do imóvel. Ela, um homem e um adolescente de 17 anos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos. Os nomes não foram divulgados.

A polícia investiga se o caso tem ligação com a manifestação realizada no mesmo bairro, nesta quarta-feira. Durante a ação, um grupo ateou fogo em objetos e interditou vias principais da Compensa, gerando grandes colunas de fumaça e retenção no tráfego local. A suspeita é que o protesto tenha sido realizado como forma de distrair a polícia.