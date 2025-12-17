   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Polícia apreende drogas e munições após vídeo de homem efetuando disparos na Compensa

Por Portal Do Holanda

17/12/2025 21h55 — em
Policial



 

 

Manaus/AM - Uma ação da polícia resultou na apreensão de drogas e munições na noite desta quarta-feira (17), no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A investigação iniciou após um vídeo de um homem efetuando diversos disparos de arma de fogo ser divulgado nas redes sociais. 

De acordo com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a casa onde o vídeo foi feito, foi localizada no bairro Compensa, porém o homem e a arma que aparecem nas imagens não foram localizados. 

No entanto, durante revista na residência, a polícia encontrou drogas e diversas munições não deflagradas. A irmã do suspeito foi identificada como dona do imóvel. Ela, um homem e um adolescente de 17 anos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos. Os nomes não foram divulgados.

A polícia investiga se o caso tem ligação com a manifestação realizada no mesmo bairro, nesta quarta-feira. Durante a ação, um grupo ateou fogo em objetos e interditou vias principais da Compensa, gerando grandes colunas de fumaça e retenção no tráfego local. A suspeita é que o protesto tenha sido realizado como forma de distrair a polícia.

Bastidores da Política - Marco Temporal é trava, não solução Bastidores da Política
Marco Temporal é trava, não solução

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Carro foi abandonado perto da lixeira municipal - Foto: Reprodução

18/12/2025

Empresário é agredido e tem carro roubado por homem em crise de ciúmes em Itacoatiara

DEPCA / Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

17/12/2025

Três crianças e uma bebê são resgatadas com sinais de maus-tratos em Manaus: ‘sujas e com fome’

Foto: Divulgação

17/12/2025

PC pede ajuda para localizar homem visto pela última vez na Zona Sul

Delegacia de Fonte Boa - Foto: Divulgação

17/12/2025

Suspeitos com histórico de 80 processos judiciais são presos em Fonte Boa

Foto: Divulgação PC-AM

17/12/2025

Homem é preso por tentar matar parentes de adolescente após rixa com sobrinho no Amazonas

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

17/12/2025

Polícia investiga morte de homem espancado em Manaus

Delegado Paulo Mavignier -Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

17/12/2025

Homem é preso por estuprar e queimar 'esposa adolescente' com isqueiro em Lábrea

Foto: Divulgação

17/12/2025

Procurado por homicídio é preso em Coari enquanto tentava fugir para Manaus

Paulo Mavignier - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

17/12/2025

Briga por namorada motivou tentativa de homicídio contra pai e tio de adolescente no Amazonas

Drucila e Jaime - Foto: Reprodução

17/12/2025

Funcionária denuncia presidente do Sinpol-AM por assédio moral

Foto: Divulgação/SSP-AM

17/12/2025

Homem é preso suspeito de tentar matar pai e tio de adolescente no Amazonas

Mulher estava muito machucada - Foto: Divulgação

17/12/2025

Mulher é encontrada morta debaixo de micro-ônibus em Presidente Figueiredo

Marcelly Alexandre da Silva / Foto: Divulgação

16/12/2025

Polícia divulga imagens de três pessoas desaparecidas em Manaus

Foto: Divulgação PC

16/12/2025

PC caça suspeito de mandar matar 'Xuruca do Japiim' em SC; vítima estava com filho no colo

Foto: Divulgação

16/12/2025

Padrasto estupra enteada após ir a sua casa para buscar gato no Puraquequara

Foto: Divulgação

16/12/2025

PM apreende mais de duas toneladas de pescado irregular em barco no Amazonas

Foto: Divulgação

16/12/2025

Condenado por homicídio em Barcelos é preso

Delegado Alex Reis, da PC-SC - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

16/12/2025

Morte de Xuruca foi planejada por parceiro de facção; delegado revela trama e motivação

16/12/2025

Ao vivo: participantes da execução de líder de facção em SC são presos

Deolane e Dayanne - Foto: Reprodução Instagram

16/12/2025

Irmã de Deolane Bezerra é alvo de operação da PF; mandados também são cumpridos em Manaus

Daniel, Thiago e Keson - Foto: Reprodução

16/12/2025

Suspeitos de assalto a ônibus no Japiim são procurados pela polícia

16/12/2025

Viatura bate em carro e moto durante perseguição no Tancredo Neves

16/12/2025

Suspeitos de envolvimento na morte de 'Alexandre Xuruca' são presos em Manaus

Foto: Divulgação

15/12/2025

Criminosos tiram brutalmente a vida de homem na Compensa

Foto: Divulgação

15/12/2025

Grupo em carro é preso após cometer assaltos em Manaus

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

15/12/2025

Tentativa de assalto termina com suspeitos espancados na Av. do Turismo

Foto: Divulgação

15/12/2025

Procurado por homicídio é capturado após envolvimento em acidente em Manaus

Foto: Divulgação

15/12/2025

PF apreende adolescente transportando cocaína no corpo em aeroporto do Amazonas

Foto: Reprodução

15/12/2025

Homem é esfaqueado em briga entre moradores de rua em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!