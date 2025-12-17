   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Três crianças e uma bebê são resgatadas com sinais de maus-tratos em Manaus: ‘sujas e com fome’

Por Portal Do Holanda

17/12/2025 18h10
Policial


DEPCA / Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

Manaus/AM - Três meninas de 11, 6, 2 e uma bebê de 7 meses foram resgatadas pela polícia após o recebimento de uma denúncia nesta quarta-feira (17). As vítimas foram deixadas sozinhas na Avenida Marcos Cavalcante, no bairro Alfredo Nascimento, em Manaus. 

De acordo com a conselheira tutelar Ângela Santos, as crianças foram deixadas sozinhas na rua pela mãe. “As crianças foram localizadas pela PM, elas haviam sido deixadas na rua pela genitora e o dono de um comércio chamou a polícia. Segundo ele, é comum a mãe deixar as crianças sem comer, elas ficavam pedindo e geralmente ele dava comida pras crianças, mas chegou a um ponto em que ele viu que ‘tava demais’ então acionou a viatura da PM”, detalhou.

Conforme a conselheira, as crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar e em seguida para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde foram constatadas diversas denúncias anteriores.

“Elas estavam bem sujas e com fome, pois não haviam almoçado ainda, não tinham comido nada. Nós as trouxemos pra delegacia e aqui verificamos que já havia oito boletins de ocorrência pelos mesmos casos de maus-tratos, abandono de incapaz e inclusive um boletim por estupro de vulnerável, em que ela [mãe] está sendo acusada de ser conivente”, explicou.

A mãe da criança não foi encontrada até a publicação desta matéria. De acordo com Angela Santos, as meninas serão encaminhadas para um abrigo, visto que não há familiares para acolhê-las. Também foi solicitada uma medida protetiva para impedir que a genitora volte a pegar as crianças.

