Influencer fez tattoo com nome de cantor de forró horas antes de morrer em velório no Amazonas

Em suas redes sociais, ele chegou a postar a foto com a legenda: "Onde você for sempre te levarei comigo irmão. Te amo".

Manaus/AM - O influencer manauara Illguinner Menezes, o 'Biber', baleado e morto no velório do cantor Romarinho Mec, que acontece na noite desta quinta-feira (9), havia feito uma tatuagem em homenagem ao amigo, poucas horas antes ir para o evento fúnebre que culminou em sua morte.

