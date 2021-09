Influencer morto no velório do cantor do Forró Di Respeito, Romarinho Mec, levou 3 tiros

Manaus/AM - O influencer Marco Illguinner Paiva de Menezes, 24, mais conhecido nas redes sociais como “Biber”, foi morto com três disparos durante o tiroteio que ocorreu na noite de ontem (9), na frente de uma quadra poliesportiva no Cacau Pirera, em Iranduba, onde o corpo do cantor de forró, Romarinho Mec, era aguardado para dar início ao velório.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.