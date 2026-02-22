   Compartilhe este texto
Nilton Lins

PM troca tiros com "piratas do rio" e apreende mais de mil munições em Japurá

Por Portal Do Holanda

22/02/2026 18h28 — em
Policial


Foto: Reprodução

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento do Interior e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), em Tefé, realizou uma operação no rio Japurá neste domingo (22)  após uma série de assaltos atribuídos a criminosos conhecidos como “piratas do rio”. Os ataques ocorreram no dia 20 de fevereiro de 2026 e teriam como alvo embarcações de ribeirinhos e comerciantes que trafegavam pela região.

Diante da ocorrência, o comandante do 3º BPM, major André Rocha, determinou o desencadeamento de uma ação para capturar os suspeitos e reforçar a segurança na área. Na manhã deste domingo (22), por volta das 6h, durante patrulhamento fluvial realizado pela lancha Mura, equipes do Grupamento Tático Móvel localizaram os infratores. Houve perseguição e, segundo a PM, os suspeitos fugiram em direção à margem do rio, entrando na mata e efetuando disparos contra os policiais, que reagiram à agressão. Após o confronto, os criminosos abandonaram o material e conseguiram escapar pela vegetação.

Na ação, foram apreendidos uma lancha com blindagem, cinco motores de popa, cinco carregadores de fuzil, 1.030 munições calibre 5.56, uma espingarda, um motor de energia portátil, oito caixas de som, cinco equipamentos de internet via satélite, ferramentas e seis celulares. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 1 milhão. Todo o material foi apresentado no 5º Distrito Regional de Polícia (DRP) de Tefé para os procedimentos cabíveis.

Bastidores da Política - A erosão da aparência de imparcialidade do STF Bastidores da Política
A erosão da aparência de imparcialidade do STF

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Foto: Reprodução

22/02/2026

Denúncia anônima leva à prisão de homem por tráfico no Gilberto Mestrinho

Foto: Divulgação/PC-AM

22/02/2026

Tiroteio entre PM e criminosos resulta em duas mortes e três prisões no Rio Preto da Eva

Celulares apreendidos - Foto: Divulgação

22/02/2026

Jovem pula de carro em movimento durante sequestro no Parque Dez

Vítima era catador de recicláveis - Foto: Divulgação

22/02/2026

Homem é encontrado morto em área de mata em Manacapuru

Foto: Reprodução

21/02/2026

Romu prende suspeito de tráfico de drogas na feira Manaus Moderna

Foto: Divulgação

21/02/2026

Homem é preso no Amazonas após estuprar criança com TEA e tentar incriminar vítimas

Foto: Portal do Holanda

21/02/2026

Inconformado com término, homem esfaqueia ex a caminho trabalho no T5

21/02/2026

Trio armado faz "limpa" em conveniência no Tarumã; vídeo

Foto: Divulgação

21/02/2026

PM desarticula "central de monitoramento" do tráfico em Rio Preto da Eva

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

21/02/2026

Adolescente rouba carro de app, bate veículo e é agredido por populares em Manaus

Foto: Divulgação

21/02/2026

PM apreende R$ 1,5 milhão em drogas escondidas em tubos de PVC e latas no Amazonas

Foto: Reprodução/PC-AM

21/02/2026

Prints mostram troca de informações entre núcleo político do CV e servidor do TJAM

Foto: Reprodução

21/02/2026

PM prende suspeitos de roubo, homicídio e tráfico em Manaus

Foto: Reprodução

21/02/2026

Dupla é suspeita de roubo de R$ 500 mil em farmácia de Boca do Acre

Foto: Reprodução

20/02/2026

PC busca comandante de lancha que naufragou no Encontro das Águas

Foto: Divulgação

20/02/2026

PC busca informações sobre criança e adolescente desaparecidas em Manaus

Foto: Divulgação

20/02/2026

Homem é preso em Manaus por perseguir e ameaçar ex-namorada grávida

Ele era procurado - Foto: Pixabay

20/02/2026

Homem é preso por estuprar criança no Colônia Antônio Aleixo

Foto: Reprodução

20/02/2026

Defesa de investigadora nega ligação com núcleo político do CV no Amazonas

Delegacia onde o crime foi registrado - Foto: Divulgação

20/02/2026

Mulher engana funcionária e rouba R$ 14 mil de clínica em Manaus

Delegado Marcelo Martins - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

20/02/2026

Líder do CV usava igrejas para esconder drogas e despistar polícia, diz delegado

Delegado Marcelo Martins em coletiva - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

20/02/2026

CV movimentou R$ 70 milhões em quatro anos com ajuda de agentes públicos em Manaus

20/02/2026

PC revela detalhes do esquema de tráfico e lavagem de dinheiro operado em Manaus

20/02/2026

Veículos são apreendidos em operação contra esquema criminoso em Manaus

Suspeito preso chega à delegacia - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

20/02/2026

Policial Civil e servidor do TJAM estão entre presos em operação em Manaus

Chegada de um dos presos na delegacia - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

20/02/2026

Operação “Erga Omnes” cumpre mandados de prisão em Manaus e busca em seis estados

Foto: Divulgação

19/02/2026

Caso Bruno e Dom: "Colômbia" fica em silêncio durante audiência

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

19/02/2026

Corpo é encontrado com mãos e pés amarrados na Compensa


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!