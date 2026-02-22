PM troca tiros com "piratas do rio" e apreende mais de mil munições em Japurá





Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento do Interior e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), em Tefé, realizou uma operação no rio Japurá neste domingo (22) após uma série de assaltos atribuídos a criminosos conhecidos como “piratas do rio”. Os ataques ocorreram no dia 20 de fevereiro de 2026 e teriam como alvo embarcações de ribeirinhos e comerciantes que trafegavam pela região.

Diante da ocorrência, o comandante do 3º BPM, major André Rocha, determinou o desencadeamento de uma ação para capturar os suspeitos e reforçar a segurança na área. Na manhã deste domingo (22), por volta das 6h, durante patrulhamento fluvial realizado pela lancha Mura, equipes do Grupamento Tático Móvel localizaram os infratores. Houve perseguição e, segundo a PM, os suspeitos fugiram em direção à margem do rio, entrando na mata e efetuando disparos contra os policiais, que reagiram à agressão. Após o confronto, os criminosos abandonaram o material e conseguiram escapar pela vegetação.

Na ação, foram apreendidos uma lancha com blindagem, cinco motores de popa, cinco carregadores de fuzil, 1.030 munições calibre 5.56, uma espingarda, um motor de energia portátil, oito caixas de som, cinco equipamentos de internet via satélite, ferramentas e seis celulares. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 1 milhão. Todo o material foi apresentado no 5º Distrito Regional de Polícia (DRP) de Tefé para os procedimentos cabíveis.