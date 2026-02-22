Denúncia anônima leva à prisão de homem por tráfico no Gilberto Mestrinho





Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem de 21 anos por envolvimento com o tráfico de drogas na noite de sexta-feira (20), no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. A ação foi desencadeada após denúncia anônima informar que um grupo estaria comercializando entorpecentes na rua Hibisco.

De acordo com a PM, por volta das 21h20, a equipe policial se deslocou ao local indicado e avistou vários suspeitos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir a pé. Durante o acompanhamento, os policiais conseguiram alcançar um dos homens e realizar a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados uma porção de cocaína, uma balança de precisão, R$ 8 em espécie e um aparelho celular.

Questionado, o suspeito confirmou a prática de tráfico de drogas e foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas pelo número 190, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.