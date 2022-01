Após dar de cara na pista em fuga da polícia, adolescente é apreendido em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de ter realizado assalto no bairro do São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. O crime detenção ocorreu neste sábado (1º). A Polícia Militar disse que fazia ronda quando avistou um motociclista trafegando de forma suspeita na avenida Costa e Silva. Foram emitidos alertas sonoros de parada, porém o condutor iniciou fuga. Após acompanhamento, foi feita a abordagem nas proximidades de uma loja de peças de veículos, onde o suspeito perdeu o controle da direção e caiu de rosto no chão, mas continuou fugindo. Em certo ponto da via, acabou sendo capturado. Posteriormente, apresentou-se no local uma mulher que reconheceu o adolescente como o indivíduo que a havia assaltado na via pública. Após receber curativos em uma unidade de saúde da área, o adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), juntamente com uma bolsa contendo pertences da vítima.

