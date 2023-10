Polícia encontra corpos de traficantes suspeitos por executar médicos no RJ

A Polícia Civil encontrou os corpos que seriam dos traficantes responsáveis por executar três médicos no Rio de Janeiro. Os corpos estavam dentro de dois carros, localizados na noite desta quinta-feira (5) na Zona Oeste do Rio.

Ao todo, quatro corpos foram localizados pela Delegacia de Homicídios, com o apoio da inteligência da polícia: três estavam dentro de um carro na Rua Abrahão Jabour, nas proximidades do Riocentro; e outro no segundo veículo, na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul.

A polícia confirmou que um dos corpos encontrados é o do traficante Philip Motta Pereira, o Lesk, considerado suspeito de ter participado do ataque contra os médicos. Ele estava no veículo localizado na Gardênia.