Veja como foi a apresentação que rendeu o ouro a Rebeca Andrade

E não se esqueça! Segunda-feira tem mais Rebeca Andrade. A ginasta natural de Guarulhos disputa a final do solo com o Baile de Favela, às :57 (horário de Brasília).

Ela bateu, ainda, o melhor desempenho individual do Brasil numa Olimpíada, com um ouro e uma prata, marca que não era batida há 101 anos. Isaquias Queiroz, por exemplo, conquistou em Rio-2016 duas pratas e um bronze, mas o ouro é o critério olímpico para determinar o desempenho dessa marca.

