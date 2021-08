Sem agasalho, seleção esconde patrocinador do COB e causa problema

A Nike não renovou contrato com a CBF depois da Rio-2016. O valor do contrato da empresa chinesa com o COB não foi divulgado. De acordo com o blog Olhar Olímpico, do UOL, o acordo não envolve dinheiro, mas o fornecimento dos uniformes.

Há um acordo onde os atletas da delegação brasileira que subissem ao pódio, usassem roupas da Peak, companhia chinesa que patrocina o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Atletas de outros esportes que também conquistaram medalha cumpriram o acordo, menos o time do futebol masculino.

