Pela primeira vez na história, Brasil ganha 3 ouros em um dia nas Olimpíadas

O Brasil conquistou, neste sábado (7), pela primeira vez na história, três medalhas de ouro em uma Olimpíada, em menos de 24 horas. As medalhas foram garantidas por Isaquias Queiroz, na canoagem, Hebert Conceição, no boxe e no bicampeonato do futebol masculino.

De acordo com o G1, com as conquistas, o Brasil chegou ao sétimo ouro no Japão, equiparando com a marca da Rio 2016, mas o recorde pode crescer neste domingo com duas chances de ouro. Isso porque o Brasil está na final do vôlei feminino contra os Estados Unidos, à 1h30 (de Brasília) e no boxe, quando Beatriz Ferreira disputa decisão da categoria até 60kg com a irlandesa Kellie Anne Harrington, às 2h.

No último dia dos Jogos, o Brasil também três representantes na maratona, mas os africanos, especialmente os quenianos, são favoritos na prova mais nobre do atletismo.