Brasil perde para Argentina e fica fora do pódio olímpico no vôlei masculino

"Liga das Nações é Liga das Nações, Olímpiadas é outros 500. Realmente aqui tive muitos altos e baixos, na própria Liga não comecei da melhor maneira, mas no decorrer do campeonato lá fui crescendo. E aqui realmente faltou bastante da minha parte, não era da maneira que eu esperava terminar e sair dessa competição. Uma coisa não faltou que foi dedicação, muito sacrifício, ficar longe de família, dos amigos... A gente não veio para cá passear. E agora realmente é pensar no que poderia ter feito diferente, não que vá mudar, mas acredito que cada um que estava em quadra deu seu máximo. Fiz tudo que estava no meu alcance, errei acertei, tentei, mas não foi suficiente", disse Wallace na saída da quadra.

