Cerimônia encerra as Olimpíadas de Tóquio neste domingo

As Olimpíadas mais atípicas de todos os tempos chegam ao fim. Na manhã deste domingo, às 8h (horário de Brasília), Tóquio realiza a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2020, realizados um ano depois e sem plateia, devido à pandemia.

No Brasil, a transmissão acontece na TV Globo e SporTV. Com a festa, os atletas, equipes e torcedores se despedem da competição e dão início à contagem para as Olimpíadas de Paris de 2024.

Os atletas brasileiros fecharam as Olimpíadas com a melhor posição da história do país no quadro de medalhas, com 21 no total: 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes.