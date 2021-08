Argelino rasga short na bunda durante prova ao vivo; vídeo viralizou

O short do atleta rasgou bem no meio do bumbum, durante a prova que estava sendo transmitida ao vivo. O rasgo ficou em evidência durante a prova, e logo o momento viralizou no Brasil. Mesmo passando por um certo constrangimento o atleta se classificou para a final.

Durante a prova classificatória para as finais do salto triplo nas Olímpiadas de Tóquio, o atleta argelino Yasser Mohamed Triki passou por um momento inusitado.

