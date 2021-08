Brasil fica com a prata do vôlei após perder para EUA nas Olimpíadas

A seleção brasileira feminina de Vôlei entrou em quadra nesta madrugada para brigar pelo Ouro na final das Olimpíadas de Tóquio, contra o time dos EUA, que era o favorito.

Para se classificar para a final, o Brasil venceu com tranquilidade a Coreia do Sul, vencendo todas as 7 partidas que jogou, se mantendo invicta.

OS EUA perdeu para o Comitê Olímpico Russo, que também foi derrotado pela brasileiras, mas se manteve no mata-mata e chegou na final.

Na disputa pelo ouro, o jogo foi duro, e os EUA abriram o placar vencendo de 25-21. No segundo set as americanas continuaram na vantagem vencendo pro 25-20. No terceiro, os EUA garantiram o ouro e venceram de 25-14.