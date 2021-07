Rebeca Andrade busca 1ª medalha olímpica da ginástica ao disputar final nesta quinta

De acordo com a Agência Brasil, as quatro terminaram com pontuações muito próximas.

Rebeca Andrade pode ganhar a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina do Brasil ao disputar a final da prova do individual geral, nesta quinta-feira (29), nas Olimpíadas de Tóquio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.