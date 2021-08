Olimpíadas: Darlan Romani fica em 4º no arremesso de peso

O ouro ficou para o americano Ryan Crouser arremessando em 23m30 para estabelecer o novo recorde olímpico - que já era dele -, enquanto Joe Kovacs ficou com a prata com a marca de 22m65.

Darlan Romani ficou em 4º lugar ao participar, nesta quarta-feira (4) da final da prova de arremesso do peso na Olimpíada de Tóquio, no Japão. A disputa ocorreu na noite d no Estádio Olímpico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.