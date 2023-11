Visita técnica é realizada no Sambódromo para alinhamento do Boi Manaus

Manaus/AM - O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) conduziu mais uma visita técnica, nesta segunda-feira, (27), no Sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, zona Oeste da capital, em preparação para o “Boi Manaus 2023”, que acontece nos próximos dias 1º e 2 de dezembro. Desta vez, o enfoque da visita foi na definição das instalações da Unidade de Assistência à Saúde que será estruturada no evento.

Com a expectativa de atrair um público superior a 50 mil pessoas por dia, o evento, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), ocorre anualmente como parte das comemorações do aniversário de Manaus, adiado por conta da fumaça das queimadas que encobriu a capital amazonense no período.

Estrutura de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai montar uma unidade de assistência à saúde durante a realização do evento com equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores administrativos, totalizando 150 profissionais atuando nos dois dias do Boi Manaus.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ofertarão os serviços pré-hospitalares para o atendimento das ocorrências. As equipes da Vigilância Sanitária (Visa Manaus) também se farão presentes para fazer inspeção nos pontos de venda de alimentos.