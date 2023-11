Vídeo: Motoristas trocam socos durante briga em avenida de Manaus

Motoristas trocam socos durante briga no bairro Cachoeirinha, em Manaus pic.twitter.com/ZnogeSzicP — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 23, 2023

Manaus/AM – Dois motoristas de ônibus coletivos das empresas Eucatur e São Pedro trocaram socos, nesta quinta-feira (23), durante uma briga na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra os motoristas discutindo na porta do ônibus da Eucatur, quando o motorista da São Pedro cospe no rosto do outro, que se limpa e em seguida revida com um soco.

Um outro funcionário da São Pedro tenta apartar a briga, mas a confusão continua até que o homem agredido se levanta e dá uma tapa no rosto do motorista.

Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado a briga

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que está “apurando os fatos para tomar as medidas cabíveis assim que concluídas as informações”.