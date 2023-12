Veja os novos locais de entrega da Carteira de Identidade em Manaus

Manaus/AM – A Carteira de Identidade Nacional (CIN) que foi solicitada em uma unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) deve ser retirada em um ponto fixo da unidade.

Quem solicitou a carteira no PAC Tucumã, deve pegar o documento no PAC do Shopping Phelippe Daou (zona leste); se foi no PAC Açaí, a CIN será entregue no PAC ViaNorte (zona norte); já as solicitações no PAC Buriti será entregues no PAC do Parque Dez (zona sul); e os que foram feitos no PAC Sumaúma podem ser retirados no PAC do Shopping Phelippe Daou (zona leste).

Para retirar o documento, é necessário apresentar o protocolo de solicitação, documento de identificação com foto e comprovante de residência.