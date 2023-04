Veja cativeiro onde capivara Filo está mantida no Ibama em Manaus

AGORA: Ao lado de Agenor, deputada Joana Darc diz que entrou no IBAMA com os médicos veterinários e com biólogos para ver a situação da capivara Filó e se depararam com todas as vacinas e medicamentos vencidos. pic.twitter.com/2aZy112uCs — CHOQUEI (@choquei) April 29, 2023

Manaus/AM - O cativeiro onde a capivara Filó está sendo mantida, no Ibama, em Manaus, não possui a estrutura adequada e estava com vários medicamentos veterinários fora do prazo de validade, segundo denunciou a deputada Joana Darc, na tarde deste sábado (29).

No fim da tarde de hoje, o assessor de Agenor Tupinambá, o ativista Arnaldo Rocha, afirmou em uma live com Luísa Mell que a Justiça teria decidido que o Ibama deverá devolver a capivara Filó ao fazendeiro.

A notícia chegou a ser comemorada por dezenas de apoiadores da causa animal no entorno da casa de Agenor, em Autazes, no interior do Amazonas. No entanto, a deputada Joana Darc informou mais tarde que o grupo apenas entrou com um Mandado de Segurança e ainda aguarda a decisão acerca do caso.

A reportagem aguarda posicionamento oficial do Ibama.