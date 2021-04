Vacinação para 45 a 49 anos com comorbidades deve começar terça em Manaus

A Semsa segue com a vacinação de primeira dose dos idosos de 60 anos ou mais e dos que têm comorbidades (diabetes, obesidade ou cardiopatia) a partir de 50 anos. Além disso, segue aplicando a segunda dose aos trabalhadores da saúde e, a partir da semana que vem, aos idosos vacinados com CoronaVac, cujo intervalo entre doses é de até 28 dias.

Vale lembrar que para ser vacinada, a pessoa que se enquadra nas condições definidas para faixa etária e doenças preexistentes deve apresentar laudo (original e cópia) que comprove a doença, além de documento de identificação com foto e CPF. Os diabéticos que não tiverem o laudo devem apresentar receita médica (original e cópia) do SUS ou da rede particular. E os que têm obesidade mórbida, podem levar declaração (original e cópia) de comprovação de IMC (índice de massa corpórea) igual ou maior que 40, que tenha sido emitida por profissional médico ou por qualquer outro profissional da saúde, de nível superior, como enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e educador físico.

