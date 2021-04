Voluntário de ONG é preso suspeito de desviar oxigênios em Manaus

Com a diminuição dos casos, o suspeito passou a procurar outros estados para realizar a venda dos cilindros desviados e cobrava até R$ 3 mil. O caso foi descoberto após ele anunciar os itens na internet, com a marca da ONG, um empresário viu o anúncio e acionou a Instituição.

Testemunhas contaram que João sempre se oferecia para fazer o transporte dos cilindros. Ainda segundo as investigações, ele desviava os oxigênios para vender a preços superfaturados. A polícia acredita que o suspeito tenha desviado mais de 60 cilindros do insumo.

De acordo com a reportagem exibida neste domingo no Fantástico, o homem se apresentou como policial e aproveitou o cenário para se infiltrar como voluntário na SOS Amazonas, que transportava cilindros doados para hospitais do estado.

