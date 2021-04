SES-AM e FVS explicam preparos para 3ª onda da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O Secretário de Saúde do Amazonas (SES-AM), Marcellus Campêlo, e o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Cristiano Fernandes, vão explicar, em Audiência Pública virtual da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (CSP-Aleam), a preparação do Estado para uma possível 3ª onda da Covid-19. O biólogo e pesquisador Lucas Ferrante também estará no evento.

Os gestores vão precisar informar a população sobre o andamento do combate ao vírus, e revelar quais estratégias serão adotadas num cenário de iminente reinfecção. A reunião ocorre nesta segunda-feira (05), às 10h, com transmissão pelas redes sociais e Youtube da Aleam.

O pesquisador Lucas Ferrante, que compõe o grupo de pesquisadores que previram a segunda onda no Amazonas, com quatro meses de antecedência, estará novamente na Assembleia. “Manaus teve muitos erros ao lidar com a pandemia que foi quase de forma proposital. Poderia ter sido resolvido esse problema com meses de antecedência se nossos estudos tivessem sido considerados. Nesse momento que o Brasil vive com segundas e terceiras ondas em várias capitais, em vários estados, uma terceira onda para Manaus pode ser ainda mais devastadora”, disse o cientista em entrevista para a imprensa.

Devem participar da audiência, além dos membros titulares da comissão, o Ministério Público do Estado (MP-AM), Defensoria Pública (DPE-AM), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Fiocruz e demais autoridades.