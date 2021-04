Especialistas alertam para risco da terceira onda de covid no Amazonas

Daí a importância de continuar mantendo as medidas preventivas e de não se aglomerar enquanto a população não for completamente vacinada.

Há cerca de dois dias, uma nova variante foi descoberta em São Paulo, e assim como a P1, descoberta em Manaus, ainda não é possível mensurar em quais cidades ela já pode estar circulando. Ainda não se sabe ao certo qual o potencial dela, mas infectologistas e outros especialistas explicam que o Brasil, no momento, é um celeiro de novas cepas do coronavírus e que uma vez instaladas é questão de tempo para que elas se espalhem pelo território nacional e para outros países como aconteceu com a mutação amazônica.

Manaus/AM - O Amazonas conseguiu reduzir consideravelmente os índices de mortes e internação por covid-19 nas últimas semanas, mas especialistas ligaram o alerta para o risco de uma terceira onda com o surgimento de novas variantes que já estão circulando no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.