Vacinação de pessoas de 55 a 57 anos com comorbidades começa hoje em Manaus

Manaus/AM - As pessoas de 55 a 57 anos com diabetes mellitus, obesidade mórbida (IMC > 40) ou alguma cardiopatia, podem procurar, a partir desta quarta-feira, (31), um dos sete pontos de vacinação da campanha municipal contra a Covid-19 para receber a primeira dose da vacina.

Para facilitar o acesso dos usuários, a Semsa vai atender as pessoas agendadas pelo Imuniza Manaus e também aquelas que ainda não se cadastraram no sistema ou ainda não tiveram a confirmação do agendamento. A orientação é que os não cadastrados busquem o ponto de vacinação mais próximo da sua residência.

Para ser vacinado é necessário apresentar laudo (original e cópia) que comprove uma das três condições de saúde exigidas para esta etapa da campanha (diabetes, obesidade ou comorbidades), além de documento de identificação com foto e CPF. Os portadores de diabetes que não tiverem laudo, devem levar a receita médica (também original e cópia) em papel timbrado do SUS ou da rede particular.

Como medida de simplificação, a Semsa também estabeleceu que a declaração de comprovação de obesidade mórbida pode ser emitido por profissional médico ou por qualquer outro profissional da saúde, de nível superior, como enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e educador físico, por exemplo, que ateste o IMC do paciente dentro do critério exigido.

As pessoas de 58 e 59 anos que ainda não tomaram a vacina também devem procurar um dos postos de vacinação ao longo da semana. Só não devem se vacinar as pessoas que estiverem com alguma doença na fase aguda. Estas devem aguardar a recuperação total. No caso de Covid-19, é preciso aguardar 30 dias após os primeiros sintomas para ser vacinado.

São 22 as doenças elencadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid-19. Ao acessar a janela “Comorbidades” no sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) o usuário tem acesso à lista e à explicação técnica de cada uma delas.

Pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos;

Comorbidades da fase atual da campanha:

Diabetes mellitus

Obesidade mórbida

Cardiopatias: Insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.

Pontos de atendimento de segunda a sábado das 9h às 16h:

1. Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

2. Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo



Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro



Universidade Nilton Lins

Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores

3. Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José

4. Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM

Avenida Constantinopla, 288, Alvorada



Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste.