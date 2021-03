Amazonas tem 1.177 agentes da segurança pública vacinados contra Covid-19

Manaus/AM - Em três dias de campanha, 1.177 mil servidores da segurança pública do Amazonas já receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, contra a Covid-19, em Manaus. Nesta terça-feira (30), teve início a imunização dos peritos e legistas do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), que estão de serviço diariamente. A vacinação está acontecendo em sistema drive-thru no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade.

