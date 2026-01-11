   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Mulher é arremessada ao ser atropelada por moto na Avenida Rodrigo Otávio

Por Portal Do Holanda

11/01/2026 20h49 — em
Amazonas


Foto: Portal do Holanda

Manaus/AM- Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite deste domingo (11), na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

A vítima, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, tentava atravessar a via a pé na companhia do parceiro, logo após saírem de um posto de combustíveis, quando o acidente aconteceu. No momento da travessia, o companheiro da vítima conseguiu se desviar do veículo, mas a mulher acabou sendo atingida em cheio.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram momentos de pânico, afirmando que a força do impacto arremessou a vítima a uma distância considerável na pista, o que levou muitos a acreditarem que ela havia falecido no local.

O motociclista envolvido sofreu escoriações leves e permaneceu no local durante todo o tempo para prestar assistência e aguardar o socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros procedimentos e encaminhou a mulher a uma unidade hospitalar da capital.

Bastidores da Política - Amazônia, terra dos esquecidos Bastidores da Política
Amazônia, terra dos esquecidos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

11/01/2026

Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na rodovia AM-010

Foto: Reprodução

11/01/2026

Jovem assassinada no Manoa teria aceitado convite para comer pizza, diz família

Foto: Divulgação

11/01/2026

Sine Amazonas oferece 146 vagas de emprego com e sem experiência nesta segunda

Foto: Matheus Dias / Semcom-Prefeito

11/01/2026

Área do antigo PAC Educandos receberá ecoponto da limpeza urbana

Foto: Divulgação

11/01/2026

Prazo para pedidos de isenção no concurso da Sema vai até quinta-feira

Rua alagada - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

11/01/2026

Alerta prevê chuvas fortes até o início da noite deste domingo

Populares socorreram as vítimas - Foto: Reprodução

11/01/2026

Jovens morrem e bebê fica ferido em acidente entre motocicletas em Manacapuru

11/01/2026

Chuva causa alagamentos deixa causa temor em moradores de área de riscos

Foto: Divulgação

11/01/2026

Samu ensina como prestar ajuda rápida em casos de acidentes e emergências

Temporal - Foto: Arquivo Portal do Holanda

11/01/2026

Temporal atinge Manaus e deixa Defesa Civil em estado de alerta

Unidade do Sine - Foto: Divulgação

11/01/2026

Sine Manaus abre a semana com oferta de quase 500 vagas de emprego

Manutenção - Foto: Divulgação

11/01/2026

Manutenção deixará cinco bairros e comunidades na BR-174 sem energia

Foto: Divulgação

10/01/2026

Justiça garante auxílio-fardamento a sargento da PM no Amazonas

10/01/2026

Picape fica à beira de igarapé após colisão com ônibus em Manaus; vídeo

Foto: Divulgação

10/01/2026

Bosque da Ciência oferece programação gratuita de férias para famílias; confira

Foto: Divulgação

10/01/2026

Carro é destruído por chamas em Manaus após engavetamento causado por parada em curva

Foto: Divulgação / Seduc

10/01/2026

Matrículas para alunos com deficiência começam nesta segunda no Amazonas

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

10/01/2026

Amazonas monitora risco de cheia histórica em 2026

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

10/01/2026

Motociclista escapa de tragédia após grave acidente na Av. Efigênio Salles

10/01/2026

Imagens mostram impacto de acidente que deixou dois mortos e bebê em estado grave em Manacapuru

Foto ilustrativa: Divulgação MP

10/01/2026

Parintins abre licitação para novo concurso público

Foto: Reprodução

10/01/2026

Colisão entre motos mata dois homens e deixa bebê em estado grave em Manacapuru

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

10/01/2026

Vítima encontrada nua e com marcas de facadas no Manoa é identificada

Foto: Reprodução/Redes Sociais

10/01/2026

Vereador do Amazonas tem mandato cassado por fraude à cota de gênero

Foto: Divulgação

10/01/2026

Compra de imóvel: Especialista alerta sobre cobranças abusivas no cálculo do ITBI

Foto: Divulgação

10/01/2026

Seduc convoca aprovados em processo seletivo para atuação no interior do Amazonas

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

10/01/2026

Saúde, esporte e infraestrutura: Governo do Amazonas promete modernização em 2026

Foto: Divulgação

10/01/2026

CNH 2026: veja quem tem direito à renovação automática e sem custo

Foto: Julcemar Alves/Divulgação

10/01/2026

Saiba onde conseguir atendimento dermatológico gratuito na segunda-feira em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!