Mulher é arremessada ao ser atropelada por moto na Avenida Rodrigo Otávio





Manaus/AM- Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite deste domingo (11), na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

A vítima, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, tentava atravessar a via a pé na companhia do parceiro, logo após saírem de um posto de combustíveis, quando o acidente aconteceu. No momento da travessia, o companheiro da vítima conseguiu se desviar do veículo, mas a mulher acabou sendo atingida em cheio.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram momentos de pânico, afirmando que a força do impacto arremessou a vítima a uma distância considerável na pista, o que levou muitos a acreditarem que ela havia falecido no local.

O motociclista envolvido sofreu escoriações leves e permaneceu no local durante todo o tempo para prestar assistência e aguardar o socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros procedimentos e encaminhou a mulher a uma unidade hospitalar da capital.