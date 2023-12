Unidades de saúde têm reforço com 26 novos bolsistas do 'Mais Médicos' em Manaus

Manaus/AM - Unidades de saúde da Prefeitura de Manaus tiveram reforço de 26 novos bolsistas do “Mais Médicos para o Brasil”. O contingente abrange médicos selecionados na 3ª e 4ª chamadas do 28º Ciclo do programa, que se apresentaram na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) da segunda-feira (04), até esta quinta (07).

Após a apresentação na sede da Semsa, os 26 bolsistas foram sendo lotados conforme a finalização dos cadastros na secretaria e a demanda da rede municipal. Eles foram distribuídos entre unidades dos Distritos de Saúde Norte, com dez bolsistas; Leste, com oito; Oeste, com cinco; Sul, com dois bolsistas; e Rural, com um.

Os médicos, que já iniciaram as atividades nas unidades e tiveram a inscrição homologada no programa federal, são todos intercambistas brasileiros, formados e habilitados para o exercício da medicina no exterior.

Programa

Com os convocados recentes, já são 264 médicos complementando os quadros da rede básica de saúde em Manaus. Os 26 novos bolsistas se somam a outros 238 em atividade pelo “Mais Médicos” em Manaus, dos quais 222 ingressaram em ciclos recentes, a partir do último mês de junho, e 16 são remanescentes de ciclos anteriores, recontratados neste ano pelo programa federal.

Além dos convocados do 28º Ciclo, candidatos selecionados no 31º e no 33º Ciclo – Modalidade Consultório na Rua já foram convocados para apresentação na Semsa desde o último mês de junho.

Ao todo, o Edital nº 5 do Ministério da Saúde, referente ao 28º Ciclo do “Mais Médicos” ofertou 256 vagas para atuação em Manaus. O chamamento foi publicado em maio deste ano, contando com 5.970 vagas, distribuídas entre 1.994 municípios brasileiros.