‘Um Sonho de Natal’ atrai mais de 25 mil pessoas para Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - O espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida” atraiu mais de 25 mil pessoas, em duas sessões, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O evento aconteceu em parceria com a Nova Igreja Batista (NIB) e faz parte da programação do ‘Natal das Águas – Esperança que se renova’.

A apresentação, que pelo segundo ano integra o cronograma festivo natalino de Manaus, foi realizada em duas sessões, com participação de mais de 500 voluntários envolvidos. O espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, se passa dentro de um circo, proporcionando uma experiência mágica e emocionante para toda a família.

O espetáculo tem sua estreia marcada para o dia 9 de dezembro, às 20h. Promovido pela Nova Igreja Batista (NIB), o evento contará com sessões em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, localizado na avenida Torquato Tapajós, 4.444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na avenida Japurá, 2.020, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Com entrada e estacionamento gratuito, as apresentações serão realizadas entre os dias 9 e 25 de dezembro, com exceção do dia 24.