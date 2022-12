'Um bar chamado Patrícia', livro que narra movimento gay em Manaus, é lançado nesta sexta

Manaus/AM - Tudo que acontecia dos anos 50 a 80 do século passado no movimento gay de Manaus está contado e com riqueza de detalhes nos tempos da repressão, no livro “Um bar chamado Patrícia, Relatos do Início do Movimento Gay em Manaus”, do estilista Bosco Fonseca, que será lançado hoje (16) no Centro Cultural Palácio Rio Negro, a partir das 18h30.

O livro, segundo Bosco, que foi ícone do movimento gay em Manaus e tinha o apelido de “arroz”, traz grandes revelações e acontecimentos que tiveram, entre os seus palcos importantes, o bar Patrícia, que era de Alôncio Poeta Batista, na Avenida Constantino Nery.

Naquela época, o movimento não tinha essa denominação e o bar, cujo proprietário era um gay discreto, abriu espaço para as pessoas com essa opção frequentarem sem ser incomodadas, segundo disse Bosco em entrevistas e postagens em redes sociais.

O bar fechou em 1979, antes de chegada da Aids no Amazonas, mas as memórias que merecem ser revisitadas estão no livro, que não compromete ninguém, além do próprio autor que no livro afirma contar tudo o que viveu e sentiu naqueles tempos.

O Centro Cultural Palácio Rio Negro fica na Avenida Sete de Setembro, nº1, Centro.