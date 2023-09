Última noite do ‘Sou Manaus Passo a Paço’ movimenta público religioso e infantil

A programação iniciou às 17h com o DJ JC e o cantor Célio Costa. A noite ainda vai contar com atrações como Padre Fábio de Melo, e os artistas gospel Israel Salazar e Isadora Pompeo.

Manaus/AM - A última noite do “Sou Manaus Passo a Paço” movimentou o público para as atrações religiosas e infantis, nesta quinta-feira (7).

