Ufam divulga locais de prova para o PSC

As provas serão aplicadas nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins, no dia 23 de outubro de 2022 , das 8h30 às 12h30, horário de Manaus.

Manaus|AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) liberou o acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) da 1ª e 2ª etapa do seu Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.