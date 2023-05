UEA pede apoio da Suframa para criação de parque tecnológico no Amazonas

O superintendente-adjunto ressaltou que a Suframa sempre busca apoiar e contribuir com iniciativas idealizadas para promover a cultura de inovação e competitividade, bem como possibilitem incremento na produção de riqueza da região. “Entendemos um parque tecnológico como um ambiente especializado e cooperativo que promove e oportuniza a cultura da inovação e do empreendedorismo, além de impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico, atrair e diversificar novas atividades e gerar novos negócios”, explicou Montenegro.

Os professores enfatizaram que a criação de Parques Tecnológicos está preceituada na Lei da Inovação Tecnológica (Lei 10.973/2004 e regulamentada pelo Decreto 9.283, de 2018)e se constituiu como uma oportunidade de unir os elementos da tríplice hélice em um mesmo ambiente. A tríplice hélice é um modelo de inovação em que a universidade, a indústria e o governo, como esferas institucionais primárias, interagem para promover o desenvolvimento por meio da inovação e do empreendedorismo. Além disso, o parque tecnológico servirá para abrigar incubadoras, aceleradoras e empresas dedicadas ao desenvolvimento de produtos de linhas prioritárias, além de criar novas empresas de base tecnológica competitivas no mercado nacional e internacional, e ainda estimular a transferência de tecnologias.

Manaus/AM - A Suframa recebeu, recentemente, a visita de três docentes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para apresentação de um projeto a respeito das vantagens da instalação de um parque tecnológico no Amazonas, bem como solicitaram apoio da Autarquia na concretização da iniciativa.

