UEA muda local de prova do SIS em Manaus

Manaus/AM - A Comissão Geral de Concurso da UEA informou que um dos locais de aplicação de prova do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) realizada na próxima terça-feira (1º) será alterado. Os candidatos do Vestibular e SIS que fariam o certame na Escola Estadual Getúlio Vargas, localizada na Zona Sul, agora realizarão as provas na Escola Estadual Carvalho Leal, situada na Rua Borba, Cachoeirinha, na mesma zona.

Neste domingo (30) e segunda-feira (31), serão realizadas as provas do Vestibular 2020, acesso 2021. Para o processo seletivo deste ano, a UEA recebeu 62.333 inscrições, sendo 26.903 para o Vestibular e 35.430 para o SIS. A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 7 de julho de 2021, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020.

Nesta edição, o certame oferece um total de 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 1.526 vagas, sendo 1059 para a capital e 467 para o interior. O Edital do SIS dispõe de 1.014 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior.

No interior do Amazonas, caso seja necessário realizar alguma substituição de local de prova nos municípios atingidos pela cheia, a coordenação do certame fará o comunicado para os candidatos por meio das rádios locais e faixas.