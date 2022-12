UBS Áugias Gadelha passa a ofertar a vacina BCG em Manaus

A vacinação da BCG protege contra formas graves de tuberculose e deve ser administrada em recém-nascidos, mas pode ser feita em crianças de até 4 anos de idade que ainda não tenham recebido o imunizante. A BCG foi incluída, em 1977, no Calendário Nacional de Imunização, e é ofertada gratuitamente através do Sistema Único de Saúde (SUS).

