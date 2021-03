Trecho interditado da avenida Djalma Batista é liberado em Manaus

Manaus/AM - O trecho recuperado da avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, foi liberado nesta terça-feira (23). Parte da pista cedeu na última quinta-feira (18) devido às fortes chuvas e a subida das águas que causaram comprometimento na contenção da ponte.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) deverá realizar a mesma intervenção a partir desta quarta-feira (24) no outro lado da via, uma vez que uma contenção da ponte também sofreu danos no sentido bairro/Centro e precisará ser revitalizada.

As obras foram realizadas com muita cautela, devido a uma tubulação de gás que passa no local e tentando causar o menor transtorno aos usuários da via.