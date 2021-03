Motorista de App é assassinado e tem corpo jogado em porta-malas em Manaus

Manaus/AM - Marcos Antônio Araújo dos Santos Júnior, 27 anos, foi encontrado nesta terça-feira (23), dentro do porta-malas do carro em que trabalhava como motorista de transporte por aplicativo. O caso aconteceu na rua 25, do bairro do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do tenente Joselho, um carro foi deixado na via na madrugada de hoje, e durante tarde, começou a exalar odor. Moradores da rua decidiram acionar a polícia, que foi até o local e constatou que havia um cadáver no porta-malas.

A Perícia Criminal informou que a vitima possuía 3 ferimentos de arma branca no tórax e 3 tiros na cabeça. Os criminosos ainda tentaram desmembrar a vítima, mas não conseguiram.

A Delegacia Especializada em Homícidios e Sequestros investiga o crime.