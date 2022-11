Trânsito sofre mudanças em área onde tubulação rompeu em Manaus

Com a avenida em questão interditada, que vem da av. Jacira Reis com destino a Compensa vai precisar pegar um retorno improvisado que conduz a Av. São Jorge, onde há rotas alternativas para acessar o bairro Compensa.

Manaus/AM – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), montou alguns desvios para amenizar a situação do trânsito caótico causado pelo rompimento de uma tubulação na Av. Ipase, no bairro Compensa, na zona oeste, na manhã de hoje (25).

