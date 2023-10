Torcedores poderão estacionar na Aleam durante jogo do Amazonas FC e Botafogo-PB

Com mais de 44,5 mil ingressos vendidos, o Amazonas FC disputa o acesso à segunda divisão do campeonato brasileiro.

De acordo com a Aleam, medidas foram tomadas para garantir a segurança dos veículos dos torcedores. Idosos e pessoas com deficiência também terão as vagas de preferenciais garantidas.

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) liberou o estacionamento da Casa, a partir de 13h, para torcedores que forem assistir ao jogo do Amazonas FC x Botafogo da Paraíba, que ocorre neste sábado (7), na Arena da Amazônia.

