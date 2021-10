Torcedores fazem fila quilométrica para doar sangue por ingresso para jogo do Brasil em Manaus

e já tem gente na fila do Hemoam pra doar sangue em troca do ingresso para o jogo pic.twitter.com/KhlHCEwEfY

Manaus/AM - Uma fila quilométrica foi formada em frente a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Fhemoam) após o governador do Amazonas Wilson Lima anunciar que as 300 primeiras pessoas vacinadas contra Covid-19 que doarem sangue, nesta quinta-feira (14), ganharão ingresso para o duelo entre Brasil e Uruguai, na Arena da Amazônia.

