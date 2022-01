TJAM convoca aprovados em seleção de estágio em Direito

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou a classificação definitiva da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior na área de Direito e a convocação para admissão dos novos estagiários do Tribunal.

De acordo com a publicação, estão convocados para enviar os documentos de admissão 100 candidatos (62 das vagas de ampla concorrência, 8 das vagas reservadas a pessoas com deficiência e 30 das vagas reservadas a negros e indígenas).

Os candidatos listados devem observar o cronograma de envio, nesta segunda e terça-feira (24) e (25), cujas datas variam, conforme a convocação divulgada.

A admissão ocorrerá de forma remota e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a sequência e as orientações publicadas.

Posteriormente, a A Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Segep entrará em contato com o candidato, por telefone ou e-mail, para tratar da lotação e do TCE, sendo necessário observar os requisitos do edital.

A Segep informa que os candidatos podem consultar a qualquer tempo as convocações e informações de estágio em Direito no menu "Concursos e Estágios" do portal do TJAM (https://www.tjam.jus.br/index.php/estagio-eastjam/capital?start=1).

Lista de documentos para emissão do TCE e admissão

1. Histórico Institucional atualizado, assinado e carimbado ou com autenticação eletrônica, que ateste o coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0 pontos;

2. Comprovante de matrícula institucional, assinado e carimbado ou com autenticação eletrônica, a partir do 4.º período ou o equivalente para escolas de regime anual;

3. Ficha de Cadastro, com acesso pelo link: https://bit.ly/3GQ7AXj ;

4. RG;

5. CPF;

6. Comprovante bancário do banco Bradesco, que conste os números: da agência (com dígito) e conta (com dígito). Caso o(a) estudante não tenha conta no Bradesco, poderá utilizar o encaminhamento padrão constante no link a seguir, juntamente com o edital de classificação que comprove seu nome como candidato aprovado, para abertura de conta, preferencialmente, na Agência 0482, localizada na Avenida André Araújo, s/n.º. Centro Administrativo José de Jesus Ferreira Lopes, térreo, anexo à Sede do TJAM. Horário: 08h às 11h: https://bit.ly/3tNHel1;

7. Título de Eleitor;

8. Comprovante de residência;

9. Ficha-declaração de Nepotismo, com acesso pelo link: https://bit.ly/3rBHqRC ;

10. Ficha-declaração de que não possui cargo ou função no horário de estágio, com acesso pelo link: https://bit.ly/3FJGhfL

11. Ficha-termo de responsabilidade e confidencialidade, com acesso pelo endereço: https://bit.ly/3nKQKBD

12. Certidão negativa criminal da Justiça Estadual: (http://consultasaj.tjam.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);

13. Certidão negativa cível e criminal da Justiça Federal: (https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#//) - escolher o Órgão: Tribunal Regional da 1ª Região;

14. Certidão negativa do TRE (Quitação Eleitoral) (http://www.tre-am.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidoes);

15. Foto 3x4 (adequada para documentos oficiais).