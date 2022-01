Suspeitos de roubarem casa de idosos em Manaus têm prisão preventiva decretada

Manaus/AM - Os suspeitos de roubarem uma casa de idosos identificados como Leandro Pontes Marques, Marcelo Germano Ykuno, Natanael Araújo e Lizete da Rocha Gadelha Queiroz, tiveram a prisão preventiva decretada pelo juiz plantonista Eliezer Fernandes Junior durante Audiência de Custódia realizada por videoconferência na tarde desta terça-feira (18) em Manaus. “Ademais, por estarem presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão, verifico a inviabilidade de substituição da prisão preventiva por qualquer medida cautelar diversa da prisão, considerando que não demonstra a concretude e eficiência processual, nos termos do artigo 282, §6.º, do Código de Processo Penal”, escreveu o magistrado em sua decisão.



Além do magistrado Eliezer Fernandes Junior, participaram da audiência de custódia a promotora de justiça plantonista, Solange da Silva Guedes Moura, o defensor público plantonista Everton Sarraff Nascimento, assistindo aos acusados Marcelo Germano Ykuno, Natanael Araújo e Lizete da Rocha Gadelha Queiroz. A advogada Edieri Maria Mousinho Abitibol assistiu ao acusado Leandro Pontes Marques.

