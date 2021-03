SPA do São Raimundo tem baixa demanda de casos da Covid, diz Coren-AM

Manaus/AM - Visando acompanhar de perto as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem que atuam na linha de frente do combate à pandemia nas instituições de saúde do estado do Amazonas, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), segue realizando fiscalizações e visitas técnicas nos estabelecimentos de saúde. Na tarde da segunda-feira (15) o Presidente do Coren-AM, Dr. Sandro André, visitou a sede do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo.

“As fiscalizações do Coren-AM estão sendo realizadas frequentemente em diversas unidades de saúde, buscando apoiar os profissionais de enfermagem nesse momento tão desafiador e identificar situações de déficit de pessoal de enfermagem, disponibilidade de equipamentos de proteção individual, oferta de treinamentos e outras situações que influenciam nas condições de trabalho dos profissionais”, explica o presidente do Coren-AM, Sandro André.

Durante a visita técnica, o presidente do Coren-AM conversou com a equipe de enfermagem, e colocou à disposição dos profissionais todo suporte do Conselho para atender as demandas da categoria, reforçando o compromisso com os profissionais, assim como os canais de comunicação do Coren. Na ocasião também foi relatado pela equipe que as ocorrências com casos suspeitos ou confirmados de COVID 19 estão diminuindo, sendo possível atender a outros tipos de ocorrência.

“Conseguimos ver e também foi confirmado pela equipe de plantão que os casos de COVID-19 tem diminuído na unidade, e que a equipe de enfermagem pode trabalhar com mais qualidade para melhor atender a população. Porém, vale ressaltar que ainda devemos manter as precauções e cuidados para evitar o contágio pelo vírus”, concluiu Sandro André.