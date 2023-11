Sine Amazonas oferta 143 vagas de emprego nesta terça; 40 para cobrador aprendiz

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga a oferta de 143 vagas de emprego para esta terça-feira (21). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Entre as oportunidades, se destaca a oferta de 40 vagas para cobrador aprendiz. Confira a lista abaixo.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



Agências do Sine Amazonas



O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.



Vagas Disponíveis



06 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Com experiência na função ou como auxiliar de estoque, auxiliar de loja (mercados, supermercados), auxiliar de almoxarifado ou repositor de mercadorias, experiência em organização de estoque interno e externo, movimentação de produtos e materiais em geral, conhecimento em informática será diferencial possuir cursos na área de logística, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, estar com Certificado de dispensa militar em mãos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDORA INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Realizar atendimento aos clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orientar quanto às especificações dos produtos e/ou serviços. Controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido, emitir notas fiscais.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na função.

Ter curso desejável de garçom.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHEFE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia/tecnologia (mecânica/produção/elétrica);

Com experiência na função.

Ter domínio no pacote office e possuir CNH categoria B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: MEC NICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Possuir experiência na área Diesel e ter CNH categoria D.

Realizar revisão nos veículos a fim de identificar preventivamente possíveis alterações; Efetuar serviços de socorro em geral de reparação e substituição de peças; Realizar regulagem de freios, ajustes e lubrificação nos motores.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SALGADEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência na produção de massas para salgados assados e fritos, modelagem de salgados.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: AUXILIAR DE SOCIAL MÍDIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando (Designer, Marketing ou Jornalismo);

Com experiência na função.

Ter portfólio será um diferencial, ter conhecimento em corel draw, illustrador, photoshop, marketing digital.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR(A) DE VENDAS COM MOTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Possuir moto própria e CNH A.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GERENTE PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter disponibilidade para residir em Autazes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GERENTE DE COBRANÇA

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na função.

Experiência em cobranças, inadimplência, conhecimento em Excel etc.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



40 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Primeiro emprego.

Obrigatório certificado de dispensa militar.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONSULTOR(A) DE VENDAS TINTAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Com experiência em vendas de acessórios para pinturas e materiais de construção.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR (TINTAS AUTOMOTIVAS)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Com experiência em vendas de tintas automotivas e pigmentação em geral, conhecimento em orientação ao cliente sobre tintas automotivas

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: SOLDADOR ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em eletrodo e solda Mig.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: SOLDADOR JR (MIG/MAG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



Vaga Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)



01 VAGA: VENDEDOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem ou com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.